Трогательный момент на концерте Тимберлейка в Баку

На концерте Джастина Тимберлейка в Баку произошел трогательный момент.

Как сообщает Day.Az, среди присутствующих одна пара держала плакат с просьбой помочь устроить gender reveal их будущего ребенка.

Поп-звезда заметил послание и спросил: "Вы серьезно? Все при себе? Давайте сюда!"

Он пригласил будущих родителей поближе, взял конверт, а затем под аплодисменты и барабанную дробь, объявил на весь стадион:

"Это мальчик!".

Стадион взорвался овациями. Этот эмоциональный эпизод стал одним из самых ярких моментов шоу, которое продолжается в Бакинском олимпийском стадионе.

Отметим, что в Баку проходит концерт Джастина Тимберлейка

Шоу на Олимпийском стадионе в Баку собрало до 60 000 зрителей из Азербайджана, Казахстана и других стран.