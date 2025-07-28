SOFAZ рассматривает возможности инвестиций в возобновляемую энергетику на развитых рынках

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) рассматривает возможности инвестиций в возобновляемую энергетику и стратегическую инфраструктуру на развитых рынках.

Как передает Day.Az, об этом фонд сообщил в ответ на запрос Trend.

"Энергетический переход, цифровизация и логистика входят в число ключевых направлений инвестиционной повестки Фонда. Мы продолжим запускать стратегические инициативы как в формате прямых, так и совместных инвестиций", - подчеркнули в ГНФАР.

Одним из примеров является недавняя сделка с Enfinity Global, в рамках которой ГНФАР приобрёл 49% портфеля солнечных электростанций мощностью 402 МВт. По оценкам, эти станции будут ежегодно производить около 685 млн кВт·ч чистой энергии, что позволит сократить выбросы CO₂ на 185 тыс. тонн в год. Проект также поддерживает энергетическую безопасность Италии и цели программы ЕС REPowerEU.

В фонде отметили, что инвестиция укрепляет географическую диверсификацию и расширяет портфель реальных активов Фонда. Проект базируется на долгосрочных соглашениях о закупке электроэнергии (PPA), что обеспечивает стабильные, прогнозируемые и инфляционно-корректируемые доходы, способствуя финансовой устойчивости ГНФАР.

Официальная церемония закрытия сделки состоялась 18 июля в Риме. В ней приняли участие исполнительный директор ГНФАР Исрафил Мамедов, руководитель европейского подразделения Enfinity Global Хулио Фурнье Фисас, а также директор Департамента защиты рынка Министерства предпринимательства Италии Амедео Тети. Enfinity Global продолжит управление активами, сохранив контрольный пакет в размере 51%.

ГНФАР подчеркивает, что этот проект не только укрепляет его позиции на стратегически важном европейском рынке, но и способствует накоплению опыта в области устойчивой энергетики.