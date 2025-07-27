Автор: Акпер Гасанов

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью авторитетному немецкому изданию Berliner Zeitung заявил, что Азербайджан готов предоставить все необходимые условия для проведения переговоров между Россией и Украиной, если обе стороны выразят заинтересованность.

Это заявление является очередным подтверждением растущей роли Азербайджана в системе международных отношений и его имиджа ответственного партнёра. Эта инициатива - логическое продолжение превращения Баку в региональный и глобальный дипломатический центр. Да, наша небольшая по размерам страна уже не раз успешно выступала именно в данном статусе.

В этой связи напомню о прошедших недавно в Баку переговорах официальных представителей Сирии и Израиля, получивших огласку благодаря сообщениям агентств Al Arabiya и AFP. Напомню, что согласно дипломатическому источнику в Дамаске, переговоры прошли в кулуарах официального визита в Азербайджан президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа.

Как видим, Азербайджан все более уверенно играет роль нейтральной, но влиятельной переговорной площадки между странами с диаметрально противоположными позициями. Это не первый случай, когда Баку становится ареной для важных встреч, которые имеют огромное геополитическое значение. Так, совсем недавно именно в нашей стране проходили переговоры между Турцией и Израилем, двумя странами с непростой историей двусторонних отношений.

Эти контакты стали важным шагом к восстановлению взаимопонимания, что, в свою очередь, отразилось на стабилизации обстановки в Восточном Средиземноморье.При этом, именно Баку в апреле 2018 года был выбран местом встречи и начальника Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО Кертиса Скапаротти. Они тогда обсудили военную деятельность НАТО и России в Европейском регионе, повышение мер доверия и предотвращения инцидентов.

Эти факты свидетельствуют не только о выгодном географическом положении нашей страны, но и о ее статусе надежного, стабильного и нейтрального посредника. Если сегодня Баку называют дипломатической столицей Каспийского региона, это не случайно. При этом. роль Азербайджана как эффективного медиатора основана на нескольких ключевых факторах.

В первую очередь - это нейтральность и сбалансированная позиция. Официальный Баку, вопреки необоснованным утверждениям ряда российских пропагандистов, не занимает чью-либо сторону и выступает объективным и справедливым посредником. Наша страна всегда демонстрировала и демонстрирует приверженность международному праву - Азербайджан всегда поддерживал только те решения, которые основаны на нормах и принципах международного права.

Также важно отметить, что Азербайджан имеет стратегические отношения как с Россией, так и с Украиной. С Россией отношения закреплены в рамках Декларации о союзническом взаимодействии, а с Украиной - на основе стратегического партнерства. И в этом - уникальность внешней политики официального Баку. И это то. что не могут не признавать в Москве ив Киеве.

Кроме того, Баку представляет собой символ региональной стабильности и надёжности, где дипломатические процессы проходят в защищенной и прозрачной атмосфере.Достаточно вспомнить, что поммо переговоров между конфлитующими между собой странами, в нашей стоице проводились международные мероприятия посиине общемирового значения. Один только СОР29 чего стоит!

И , наконец, самое главное. Пройдя через почти 30-летний конфликт с Арменией, которая более четверти века держала 20% территории нашей страны под оккупацией, азербайджанский народ хорошо знает цену войне- а значит, и цену миру. Поэтому наша страна и предлагает свое посредничество для остановки самой кровавой и трагической войны в нынешнем веке , что ведется более трех лет в самом центре Европы.

При этом, Азербайджан проявляет инициативу не только в рамках российско-украинского конфликта, но и в других напряженных точках мира Достаточно вспомнить миротворческие и стабилизационные предложения нашей страны в отношении Афганистана, Пакистана, Ирана и стран Центральной Азии. Вспомним и про участие Азербайджана в программах диалога и развития в рамках Организации тюркских государств;

Кроме того, после завершения Второй Карабахской войны в 2020 году Азербайджан предложил собственную модель восстановления и строительства мира, которая сегодня может служить примером для других регионов. Так что нынешнее предложение Азербайджана стать площадкой для возможных переговоров между Россией и Украиной- это результат ответственной, последовательной и сбалансированной государственной политики.

Очевидно же, что мир - это не просто прекращение огня. Это восстановление доверия и формирование общего взгляда на будущее. Азербайджан готов стать одним из тех, кто поможет заложить его фундамент. И если путь к этому миру между Россией и Украиной начнется в Баку- это станет не только дипломатической победой Азербайджана, но и началом строительства новой архитектуры доверия в центре Европы.