Астара включается в новую логистическую карту региона

Автор: Акбер Новруз, Azernews

Азербайджан уверенно превращается в восходящую логистическую державу Евразии. Одним из ключевых проектов на этом пути стал терминал в иранском городе Астара - построенный, управляемый и эксплуатируемый Азербайджанскими железными дорогами (ADY). Расположенный всего в 1,4 км от азербайджанской границы, этот объект призван радикально изменить схему грузоперевозок между Россией, Ираном и другими странами региона.

Как подтвердили председатель ADY Ровшан Рустамов и глава Иранских железных дорог Джаббар Али Закири, почти 90% проектных работ уже завершено, а строительство выполнено на 75%. В рамках проекта построено 8,3 км железнодорожного полотна и один из семи запланированных мостов через реку Астарачай. Полная сдача объекта в эксплуатацию ожидается до конца 2025 года в соответствии со "Стратегическим планом сотрудничества", подписанным в начале того же года.

Терминал уже демонстрирует впечатляющие результаты: если в 2023 году здесь было обработано 692 тысячи тонн грузов, то в 2024 году объем вырос до более чем 777 тысяч тонн. После ввода в полную эксплуатацию мощность объекта составит 3,5 млн тонн в год, а по оптимистичным прогнозам - до 4 млн тонн. Однако речь идет не только о цифрах - проект имеет стратегическое значение. Терминал в Астаре является ключевым звеном международного транспортного коридора "Север - Юг", протяжённостью около 7200 км от Индии через Иран и Азербайджан до России и Северной Европы. По данным ADY, объем транзитных грузов по этому маршруту в 2024 году вырос на 28% и составил 814 тысяч тонн, что свидетельствует о продолжении положительной динамики.

Дополнительный импульс коридору придаст завершение строительства железной дороги Решт - Астара на территории Ирана. Этот проект стоимостью $1,6 млрд финансируется в основном Россией и должен закрыть последнее "узкое место" на маршруте, обеспечив беспрепятственный поток грузов в направлении Индии и стран Персидского залива.

Почему это важно:

Диверсификация евразийских маршрутов : Терминал в Астаре предлагает реальную альтернативу перегруженному Суэцкому каналу и нестабильным северным логистическим маршрутам, снижая зависимость от транзита через Россию.

Укрепление роли Азербайджана как регионального узла : Благодаря аренде 35 гектаров земли в Иране сроком на 25 лет, Азербайджан становится не просто транзитной страной, а полноправным оператором в трехсторонней транспортной системе.

Экономическое преимущество: В условиях ожидаемого роста ставок на транзитные перевозки на 10-15% до 2025 года, Азербайджан получает не только дополнительный доход, но и укрепляет влияние в быстро растущей логистической экосистеме.

Этот проект несет в себе и геоэкономический сигнал: Баку целенаправленно углубляет отношения с Тегераном, синхронизируя инфраструктурные инициативы не только ради региональных интересов, но и ради укрепления связей между Европой и Южной Азией.

Судьба коридора "Север - Юг" пока только формируется. Полный запуск терминала, завершение строительства железной дороги и расширение таможенного взаимодействия станут решающими факторами, определяющими, достигнет ли ежегодный грузопоток уровня 3,5-4 млн тонн. В случае успеха Азербайджан окажется на пересечении двух главных осей евразийской торговли - Север-Юг и Среднего коридора.

Для Азербайджана терминал в Астаре - это не просто рельсы и бетон, а отражение стратегического курса страны: стать надежным транзитным партнером, инновационным логистическим игроком и созидательной силой в постсуэцкой эпохе евразийской торговли.