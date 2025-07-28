ЕС планирует закупить у США оружие на сотни миллиардов долларов

Страны Европейского союза договорились в ближайшее время приобрести у США военную технику на сумму в сотни миллиардов долларов.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп после встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая состоялась в Шотландии, передаёт Day.Az со ссылкой на Trend.

"Они согласились купить большое количество военной техники. Мы не знаем, сколько это будет стоить, но это хорошая новость, потому что мы производим лучшую военную технику в мире", - подчеркнул Трамп.

Он отметил, что предстоящие закупки вооружений открывают значительные перспективы для американской оборонной промышленности.