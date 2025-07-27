В Азербайджане произошло еще одно землетрясение

На территории Йевлахского района Азербайджана произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Согласно информации, землетрясение магнитудой 3,0 произошло в 21:35 по местному времени. Эпицентр толчков находился в 15 километрах к юго-востоку от станции Мингячевир. Эпицентр землетрясения находился на глубине 31 км.

Ранее мы сообащли, что на границе Загатальского и Гахского районов произошло землетрясение.