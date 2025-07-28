https://news.day.az/world/1770467.html Соединенные Штаты могут вывести треть своих войск из Европы Соединенные Штаты могут сократить численность своих войск в Европе на 30%. Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на источники сообщает газета Politico.
Соединенные Штаты могут вывести треть своих войск из Европы
Соединенные Штаты могут сократить численность своих войск в Европе на 30%.
Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на источники сообщает газета Politico.
"Один чиновник НАТО, пожелавший остаться неназванным, чтобы говорить откровенно, заявил газете Politico, что сокращение численности войск в Европе возможно на 30%", - говорится в сообщении издания.
До этого лидер Христианских демократов (ХДС/ХCC) в бундестаге Йенс Шпан заявлял, что американские войска могут "в кратчайшие сроки" покинуть Европу, у европейцев нет гарантий, что они останутся.
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