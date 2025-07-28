https://news.day.az/world/1770568.html Лесные пожары в Европе добрались до Португалии - ВИДЕО Лесные пожары в Европе добрались до Португалии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пожар из национального парка Пенеда-Жереш недалеко от границы с Испанией перекинулся на жилые дома, идёт эвакуация местных жителей. Представляем вашему вниманию данное видео:
Лесные пожары в Европе добрались до Португалии - ВИДЕО
Лесные пожары в Европе добрались до Португалии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Пожар из национального парка Пенеда-Жереш недалеко от границы с Испанией перекинулся на жилые дома, идёт эвакуация местных жителей.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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