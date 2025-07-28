https://news.day.az/world/1770568.html

Лесные пожары в Европе добрались до Португалии - ВИДЕО

Лесные пожары в Европе добрались до Португалии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пожар из национального парка Пенеда-Жереш недалеко от границы с Испанией перекинулся на жилые дома, идёт эвакуация местных жителей. Представляем вашему вниманию данное видео: