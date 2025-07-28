https://news.day.az/world/1770485.html В Иране произошло землетрясение Сегодня утром вблизи города Асалуйе в провинции Бушер (Иран) произошло землетрясение магнитудой 4.9. Как передает Day.Az, эпицентр стихии залегал на глубине 21 км. В настоящее время информации о возможных разрушениях и жертвах нет. Местные органы начали расследование для оценки последствий происшествия.
В Иране произошло землетрясение
Сегодня утром вблизи города Асалуйе в провинции Бушер (Иран) произошло землетрясение магнитудой 4.9.
Как передает Day.Az, эпицентр стихии залегал на глубине 21 км.
В настоящее время информации о возможных разрушениях и жертвах нет.
Местные органы начали расследование для оценки последствий происшествия.
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