В Иране произошло землетрясение

Сегодня утром вблизи города Асалуйе в провинции Бушер (Иран) произошло землетрясение магнитудой 4.9.

Как передает Day.Az, эпицентр стихии залегал на глубине 21 км.

В настоящее время информации о возможных разрушениях и жертвах нет.

Местные органы начали расследование для оценки последствий происшествия.