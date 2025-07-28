https://news.day.az/world/1770485.html

В Иране произошло землетрясение

Сегодня утром вблизи города Асалуйе в провинции Бушер (Иран) произошло землетрясение магнитудой 4.9. Как передает Day.Az, эпицентр стихии залегал на глубине 21 км. В настоящее время информации о возможных разрушениях и жертвах нет. Местные органы начали расследование для оценки последствий происшествия.