Яркий метеорит осветил небо Китая

Огромный яркий метеорит пролетел в небе над Китаем, осветив ночное небо и вызвав волну обсуждений в соцсетях.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По словам очевидцев, небесное тело сопровождалось яркой вспышкой и громким звуком, прежде чем исчезнуть в атмосфере.