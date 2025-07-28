https://news.day.az/unusual/1770539.html Яркий метеорит осветил небо Китая - ВИДЕО Огромный яркий метеорит пролетел в небе над Китаем, осветив ночное небо и вызвав волну обсуждений в соцсетях. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По словам очевидцев, небесное тело сопровождалось яркой вспышкой и громким звуком, прежде чем исчезнуть в атмосфере.
Яркий метеорит осветил небо Китая - ВИДЕО
Огромный яркий метеорит пролетел в небе над Китаем, осветив ночное небо и вызвав волну обсуждений в соцсетях.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По словам очевидцев, небесное тело сопровождалось яркой вспышкой и громким звуком, прежде чем исчезнуть в атмосфере.
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