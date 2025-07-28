В Лерике задержаны наркоторговцы

Сотрудники Лерикского районного отдела полиции провели спецоперацию по пресечению незаконного оборота и реализации наркотиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Азербайджана в Лянкяране, в результате проведенных мероприятий были задержаны 26-летний Мухаммед Шихалиев и Натиг Халилов. У них изъяли 20 килограммов марихуаны и 1990 таблеток метадона.

В ходе дальнейших оперативных действий правоохранители обнаружили и задержали других участников наркосети, пытавшихся скрыться, бросив автомобиль в труднодоступном районе. Задержанными оказались 24-летний Вургун Гасымлы, 30-летний Рашид Агазаде и 31-летний Эмин Ахмедов. При осмотре оставленного транспортного средства также изъяли марихуану.

Расследование показало, что члены преступной группы договорились о доставке наркотиков и таблеток из Ирана в Баку для их дальнейшей продажи за денежное вознаграждение.

По данному делу возбуждено уголовное производство, а в отношении Мухаммеда Шихалиева, Натига Халилова, Вургуна Гасымлы, Рашида Агазаде и Эмина Ахмедова судом избрана мера пресечения в виде ареста.