Индекс Стокгольмской биржи растет на фоне соглашения США и ЕС

Фондовая биржа Стокгольма открылась с ростом после новости о достигнутом соглашении между США и Европейским Союзом по вопросам тарифов.

Как передает Day.Az, уже в первые минуты торгов индекс OMXS прибавил 1 процент.

Среди лидеров роста - шведский производитель тепловых насосов Nibe (+2,7 процента), промышленный концерн Atlas Copco (+2,3 процента) и инвестиционная компания EQT (+2,3 процента). В то же время, акции оборонного гиганта Saab упали на 3,2 процента, на фоне заявлений Президента США Дональда Трампа о предстоящих европейских инвестициях в американскую оборонную промышленность.

Соглашение включает введение Вашингтоном 15-процентных импортных пошлин на европейские товары, включая автомобили, в обмен на обязательства Евросоюза инвестировать в энергетический сектор США и закупать американские энергоресурсы.

На азиатских рынках реакция оказалась смешанной - индекс Nikkei в Токио снизился на 1 процент, тогда как показатель Hang Seng в Гонконге вырос на 0,5 процента. Ожидаются торговые переговоры между США и КНР в Стокгольме, по информации же из китайских источников, страны договорились продлить "тарифное перемирие" еще на 90 дней.