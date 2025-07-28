Стрельба на рынке в Бангкоке

Шесть человек погибли в результате стрельбы, которую открыл мужчина на рынке в Бангкоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, мотивы нападавшего неизвестны - он покончил с собой. Полиция квалифицирует произошедшее как массовый расстрел.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют, существует ли связь между инцидентом и конфликтом на границе с Камбоджей.