https://news.day.az/world/1770517.html Стрельба на рынке в Бангкоке - есть погибшие - ВИДЕО Шесть человек погибли в результате стрельбы, которую открыл мужчина на рынке в Бангкоке. Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, мотивы нападавшего неизвестны - он покончил с собой. Полиция квалифицирует произошедшее как массовый расстрел.
Стрельба на рынке в Бангкоке - есть погибшие - ВИДЕО
Шесть человек погибли в результате стрельбы, которую открыл мужчина на рынке в Бангкоке.
Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, мотивы нападавшего неизвестны - он покончил с собой. Полиция квалифицирует произошедшее как массовый расстрел.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют, существует ли связь между инцидентом и конфликтом на границе с Камбоджей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре