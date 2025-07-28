https://news.day.az/society/1770585.html В Азербайджане вынесен приговор лицу, обвиняемому в призывах против государства Состоялось итоговое судебное заседание по уголовному делу в отношении проживающего за рубежом блогера Имамеддина Алиманова, обвиняемого в открытых призывах, направленных против государства.
В Азербайджане вынесен приговор лицу, обвиняемому в призывах против государства
Состоялось итоговое судебное заседание по уголовному делу в отношении проживающего за рубежом блогера Имамеддина Алиманова, обвиняемого в открытых призывах, направленных против государства.
Как сообщает в понедельник Day.Az, на процессе под председательством судьи Гусейна Гусейнли в Бакинском суде по тяжким преступлениям в отношении обвиняемого был вынесен заочный приговор.
Так, И.Алиманов приговорен к 7 годам лишения свободы.
Отметим, что ему было предъявлено обвинение по статье 12.1 281.2 УК (озвучивание публичных призывов, направленных против государства, совершенное повторно).
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