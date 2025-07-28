Найдена самая маленькая змея в мире

В Барбадосе нашли самую маленькую в мире змею, которую ученые уже стали считать вымершей.

Как передает Day.Az, об этом пишет CBS News.

Барбадосскую нитевидную змею заметил сотрудник министерства окружающей среды страны Коннор Блейдс. Он рассказал, что отправился в лес вместе с командой. Одна ее часть искала змею, в то время как другая - изучала редкое на острове дерево. Маленькая змея нашлась под камнем. Блейдс тут же забрал ее в лабораторию на изучение.

Блейдс объяснил, что барбадосскую змею (Tetracheilostoma carlae) можно легко спутать с браминским слепуном - змейкой, похожей на дождевого червя. Однако ему повезло: он нашел именно барбадосскую нитевидную змею. Это произошло впервые за 20 лет. В последний раз маленькая змея попадала в поле зрения ученых в 2005 году.

Представители вида Tetracheilostoma carlae слепы. Они роют норы, питаются термитами и муравьями и откладывают за один раз только одно яйцо. Взрослые барбадосские змеи достигают в длину всего 10 сантиметров.