Автор: Али Гасымов

Французский парламент снова выступил с резолюцией против Азербайджана. Недавно мы писали о другой, такой же бессмысленной, и, как оказалось, содержание этой просто повторяет содержание той: одни и те же обвинения, повторяющиеся формулировки, стандартный набор клише. В парламенте Франции словно запущен принтер, штампующий обвинения по заранее утверждённому шаблону.

Принимаются резолюции за резолюциями, но никто так и не усвоил - на Азербайджан повлиять никак не удастся. Страна уверенно держит курс, действует в рамках международного права и не реагирует на истерики, маскируемые под заботу о правах человека. Потоки обвинений, политические заявления, голосования в парламенте Франции - всё это давно стало ритуалом бессилия, где звучат громкие слова, но не происходит ничего.

Почему у Франции ничего не выходит? Потому что Азербайджан - это не Армения. У Франции никогда не было и не может быть никаких реальных инструментов давления. Что касается армянского лобби, оно действует по инерции. Его риторика никогда не соответствовала реалиям. Аргументы об изоляции армян, угрозе геноцида, разрушении культурного наследия не находят и не найдут подтверждения. Международные организации, побывавшие в Карабахе, не зафиксировали ни одного случая разрушения церквей или принудительной депортации. Армяне покинули регион добровольно, несмотря на официальные гарантии. Храмы сохранились, кладбища не тронуты, объекты наследия на месте. Азербайджан предложил сотрудничество, открыл двери для наблюдателей, подтвердил приверженность законам.

В то же время разрушения, причинённые армянскими силами на оккупированных территориях, остаются без реакции со стороны Франции. Мечети были осквернены, деревни сожжены, города стёрты до оснований. Этот факт упорно игнорируется, потому что он разрушает удобную картинку жертвы и агрессора, которую рисует армянская пропаганда.

При всем этом Азербайджан не реагирует на давление. Страна предлагает мир, признаёт границы соседей, действует последовательно и прозрачно. Любые резолюции, направленные против этой линии, обречены на провал. Они не будут реализованы, не вызовут дипломатических последствий, не изменят ни одну стратегию. Это просто документы, принятые ради имитации деятельности и обслуживания чужих интересов.

Сколько бы резолюций ни принималось, реальность остаётся прежней - Карабах является частью Азербайджана; Суд над военными преступниками ведётся на законных основаниях; Международное право на стороне Баку.

Франция может продолжать штамповать заявления, сколько ей вздумается. По факту никто не воспринимает их всерьёз и ничего не изменится. Эти резолюции лишь подчёркивают слабость тех, кто не способен добиться результата в реальной политике.