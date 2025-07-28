Объявлено количество проданных билетов на матч "Сабах" - "Петрокуб"

Объявлено количество проданных билетов на матч "Петрокуб" - "Сабах" во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на игру, которая состоится на "Банк Республика Арена", уже продано 3000 билетов.

Билеты можно приобрести на сайте iticket.az, а также в кассах "Банк Республика Арена" в день встречи.

Отметим, что поединок "Сабах" - "Петрокуб" состоится 31 июля и начнется в 20:00. В первом матче победу со счетом 2:0 одержала азербайджанская команда.