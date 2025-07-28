В ходе рейда в Баку было обнаружено 24 кг наркотиков

В ходе рейда в Баку было обнаружено 24 кг наркотиков.

Как сообщили Day.Az в МВД, в ходе очередной операции в Бинагадинском районе были задержаны еще два члена наркосети - 47-летний Эльнур Гаджиев и 29-летний Акпер Керимов. В их автомобиле было обнаружено 24 килограмма марихуаны.

Возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.