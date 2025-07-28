https://news.day.az/society/1770619.html

В ходе рейда в Баку было обнаружено 24 кг наркотиков

В ходе рейда в Баку было обнаружено 24 кг наркотиков. Как сообщили Day.Az в МВД, в ходе очередной операции в Бинагадинском районе были задержаны еще два члена наркосети - 47-летний Эльнур Гаджиев и 29-летний Акпер Керимов. В их автомобиле было обнаружено 24 килограмма марихуаны.