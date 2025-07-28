https://news.day.az/society/1770619.html В ходе рейда в Баку было обнаружено 24 кг наркотиков В ходе рейда в Баку было обнаружено 24 кг наркотиков. Как сообщили Day.Az в МВД, в ходе очередной операции в Бинагадинском районе были задержаны еще два члена наркосети - 47-летний Эльнур Гаджиев и 29-летний Акпер Керимов. В их автомобиле было обнаружено 24 килограмма марихуаны.
В ходе рейда в Баку было обнаружено 24 кг наркотиков
В ходе рейда в Баку было обнаружено 24 кг наркотиков.
Как сообщили Day.Az в МВД, в ходе очередной операции в Бинагадинском районе были задержаны еще два члена наркосети - 47-летний Эльнур Гаджиев и 29-летний Акпер Керимов. В их автомобиле было обнаружено 24 килограмма марихуаны.
Возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.
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