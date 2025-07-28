Ученые из США перестали пытаться создать облака из морской воды
Американские ученые остановили эксперимент по созданию облаков из морской воды.
Как передает Day.Az, об этом пишет Politico.
По информации издания, ученые планировали приглушать солнечный свет с помощью облаков, однако тестирование технологии остановили из-за несогласия местных властей Калифорнии. Изначально им удалось получить государственное финансирование. Позже они планировали получить доступ к правительственным судам и самолетам.
Отмечается, сто после отмененного эксперимента по тестированию машины для создания облаков на списанном авианосце группа исследователей получила негативную реакцию.
"Они планировали намного более масштабное и рискованное исследование оборудования для распыления морской воды, которое в конечном счете могло бы быть использовано для приглушения солнечных лучей", - говорится в публикации.
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