Самые стильные участницы Dream Fest в Баку на бирюзовой дорожке

Летние вечера в Баку на протяжении четырех лет озарялись не только светом софитов международного музыкального фестиваля Dream Fest 2025, но и модными изысками вкусов участниц. Перед выходом на сцену звёзды превратили церемонию в настоящее дефиле под открытым небом, стараясь удивить нарядами на бирюзовой дорожке сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Это были тщательно продуманные модные манифесты, отражающие индивидуальность, харизму и творческую смелость каждой из них. Кто-то выбрал классическую элегантность с ноткой винтажа, кто-то - яркие футуристические акценты, а кто-то - дерзкие силуэты с эффектом "вау". Блеск тканей, архитектурные линии, воздушные драпировки и ювелирные детали создавали впечатление, что каждая героиня вышла прямиком со страниц модного журнала.

В центре внимания оказались Николь Шерзингер (США), Ева Саймонс (Нидерланды), Kosheen (Великобритания), Ализаде (Турция), IVKA (Латвия), Айгюн Кязымова, Тунзаля Агаева, Зульфия Ханбабаева, Самира Эфенди, Роза Зергерли, Айсель Теймурзаде, Нигяр Джамал, Эмилия Ягубова и Sevanna (Азербайджан).

Бирюзовая дорожка Dream Fest показала, что музыка может звучать не только в нотах, но и в ткани, движении и свете, когда стиль становится продолжением искусства, а сцена - подиумом, где каждое появление словно кадр из глянцевого журнала.