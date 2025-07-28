https://news.day.az/world/1770560.html Когда вступит в силу прекращение огня между Таиландом и Камбоджей? Объявлено о немедленном прекращении огня между Таиландом и Камбоджей. Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. По его словам, договоренность вступит в силу сегодня вечером.
Когда вступит в силу прекращение огня между Таиландом и Камбоджей?
Объявлено о немедленном прекращении огня между Таиландом и Камбоджей.
Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
По его словам, договоренность вступит в силу сегодня вечером.
Напомним, что в результате вооруженных столкновений между армиями Таиланда и Камбоджи, произошедших в последние дни на границе между двумя странами, есть погибшие и раненые, более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть места проживания.
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