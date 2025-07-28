Когда вступит в силу прекращение огня между Таиландом и Камбоджей?

Объявлено о немедленном прекращении огня между Таиландом и Камбоджей.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

По его словам, договоренность вступит в силу сегодня вечером.

Напомним, что в результате вооруженных столкновений между армиями Таиланда и Камбоджи, произошедших в последние дни на границе между двумя странами, есть погибшие и раненые, более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть места проживания.