Более 300 грузовиков с гумпомощью прибыли в Газу

Более 300 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли на территорию сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT).

Как отмечается в его публикации в X, грузы с гуманитарной помощью, прибывшие "вчера на более чем 120 грузовиках, были собраны и распределены [среди местных жителей сотрудниками] ООН и международных организаций".

Еще как минимум 180 грузовиков, прибывших на территорию анклава, ожидают разгрузки.