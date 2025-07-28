https://news.day.az/world/1770535.html Более 300 грузовиков с гумпомощью прибыли в Газу Более 300 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли на территорию сектора Газа. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT).
Более 300 грузовиков с гумпомощью прибыли в Газу
Более 300 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли на территорию сектора Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT).
Как отмечается в его публикации в X, грузы с гуманитарной помощью, прибывшие "вчера на более чем 120 грузовиках, были собраны и распределены [среди местных жителей сотрудниками] ООН и международных организаций".
Еще как минимум 180 грузовиков, прибывших на территорию анклава, ожидают разгрузки.
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