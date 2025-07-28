Штормы накрыли Румынию

Из-за штормов накрывших Румынию разрушены дороги, погибли как минимум два человека.  

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

С 29 июля в стране снова ожидаются ливни и похолодание, пишут местные СМИ.