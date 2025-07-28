https://news.day.az/world/1770544.html Штормы накрыли Румынию - ВИДЕО Из-за штормов накрывших Румынию разрушены дороги, погибли как минимум два человека. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. С 29 июля в стране снова ожидаются ливни и похолодание, пишут местные СМИ.
Штормы накрыли Румынию - ВИДЕО
Из-за штормов накрывших Румынию разрушены дороги, погибли как минимум два человека.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
С 29 июля в стране снова ожидаются ливни и похолодание, пишут местные СМИ.
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