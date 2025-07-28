Древнейшее стекло Анатолии нашли в центральной Турции

На западном берегу реки Кызылырмак в Центральной Турции археологи обнаружили одни из самых ранних образцов стекольного производства в Анатолии. Раскопки велись японским Институтом анатолийской археологии на территории древнего поселения Бюклюкале, существовавшего с середины II тысячелетия до н. э. Об этом сообщает портал Arkeonews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В цитадели поселения, в помещении R14, исследователи нашли редкую стеклянную бутылку грушевидной формы с декоративными узорами, а также кобальтово-синюю подвеску-диск. Обе находки датируются XVII-XVI веками до н. э. и относятся к позднему периоду Курумы или раннему древнехеттскому времени.

По словам ученых, бутылка изготовлена методом стержневой формовки - сложной техникой, при которой стекло наматывается вокруг глиняного сердечника. Анализ показал, что она, вероятно, была сделана на месте, что может свидетельствовать о существовании местной стекольной мастерской - пока не обнаруженной.

Подвеска, по мнению археологов, напоминает ритуальные украшения, связанные с месопотамской богиней Иштар. Подобные артефакты находили в храмах Нузи и Ашшура, где они использовались в религиозных обрядах. Это говорит о культурных и, возможно, культовых связях с хурритской традицией.

Раскопки в Бюклюкале также выявили многоэтничный характер поселения: здесь обнаружены хеттские и хурритские таблички, печати с царскими символами и даже дипломатическое письмо, предположительно адресованное хеттскому царю. Все это указывает на важную административную роль города в эпоху Хеттской империи - государства, возникшего в XVIII веке до н. э. на территории современной Турции, Сирии и Ирака.

В других подземных хранилищах было найдено свыше шести тысяч миниатюрных чаш, булл, ритуальных предметов из мрамора, лазурита и страусиных яиц. Следы огня на стенах позволяют ученым предположить, что эти помещения использовались для масштабных церемониальных пиршеств, возможно - с участием до трех тысяч человек.