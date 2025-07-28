https://news.day.az/economy/1770458.html Азербайджан увеличил импорт этого продукта В январе-июне 2025 года в Азербайджан было импортировано 13,5 тыс. тонн сливочного масла и других жиров, произведенных из молока, на сумму 94,6 млн долларов США. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
Азербайджан увеличил импорт этого продукта
В январе-июне 2025 года в Азербайджан было импортировано 13,5 тыс. тонн сливочного масла и других жиров, произведенных из молока, на сумму 94,6 млн долларов США.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт данной продукции вырос на 45 тонн (0,3%) в натуральном выражении и на 23,6 млн долларов (33,2%) в стоимостном.
В первой половине 2024 года страна импортировала 13,5 тыс. тонн сливочного масла и молочных жиров на сумму 71 млн долларов.
Доля этой продукции в общем объеме импорта Азербайджана за первые шесть месяцев текущего года составила 0,82%.
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