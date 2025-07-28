https://news.day.az/sport/1770570.html Азербайджанские спортсмены завоевали 11 медалей в Узбекистане - ФОТО Азербайджанские спортсмены успешно выступили на чемпионате мира и Кубке мира по савату, прошедших в Ташкенте, столице Узбекистана. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Алекпер Ханмамедов (60 кг) завоевал золотую медаль чемпионата мира.
Азербайджанские спортсмены завоевали 11 медалей в Узбекистане - ФОТО
Азербайджанские спортсмены успешно выступили на чемпионате мира и Кубке мира по савату, прошедших в Ташкенте, столице Узбекистана.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Алекпер Ханмамедов (60 кг) завоевал золотую медаль чемпионата мира.
Юсиф Халилзаде (48 кг), Умид Зейналов (52 кг), Магомед Мамедли (56 кг), Ниджат Магомедли (65 кг), Нихат Гулиев (70 кг), Али Бейлерзаде (75 кг) и Магомед Сулейманов (85 кг) завоевали бронзовые медали.
Рауль Гусейнзаде (30 кг) завоевал золотую медаль Кубка мира, Ибрагим Ибрагимли (35 кг) и Бейрак Багиров (85 кг) - бронзовые.
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