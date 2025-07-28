Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили реализацию договоренностей между странами

28 июля 2025 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым.

Как сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе беседы были обсуждены вопросы, вытекающие из стратегического союзничества между Азербайджаном и Узбекистаном, а также планы по реализации договоренностей, достигнутых в рамках государственного визита Президента Узбекистана в Азербайджан 2 июля.

Стороны также обсудили текущее положение дел в регионе и направления двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Кроме того, были рассмотрены вопросы подготовки к международным мероприятиям с участием обеих стран, а также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.