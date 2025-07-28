Москва не исключает встречи Путина с Трампом в Пекине

Кремль не ведет предметной подготовки к встрече в сентябре в Китае президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако таких контактов нельзя исключать, если оба лидера одновременно окажутся в Пекине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подготовки никакой предметной к этой встрече не ведется, потому что нет никаких согласованных контактов", - указал представитель Кремля.

Песков подтвердил планы Путина посетить Пекин в начале сентября. "Если так получится, что президент США примет решение тоже посетить Китай в эти же даты, то, конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать, если главы государств окажутся в одном городе", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

"Пока, - заключил Песков, - никаких конкретных ни наработок, ни действий по подготовке не ведется".