Москва не исключает встречи Путина с Трампом в Пекине
Кремль не ведет предметной подготовки к встрече в сентябре в Китае президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако таких контактов нельзя исключать, если оба лидера одновременно окажутся в Пекине.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Подготовки никакой предметной к этой встрече не ведется, потому что нет никаких согласованных контактов", - указал представитель Кремля.
Песков подтвердил планы Путина посетить Пекин в начале сентября. "Если так получится, что президент США примет решение тоже посетить Китай в эти же даты, то, конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать, если главы государств окажутся в одном городе", - добавил пресс-секретарь российского лидера.
"Пока, - заключил Песков, - никаких конкретных ни наработок, ни действий по подготовке не ведется".
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