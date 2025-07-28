Блогеру-азербайджанцу заочно предъявили обвинения

Блогеру-азербайджанцу SUBO (Субхан Мамедов) заочно предъявили обвинения в уклонении от налогов и отмывании денег в России.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным СК, вместе с отцом и братом он якобы создал схему, из-за которой бюджет недополучил более 50 млн рублей. Часть средств пошла на покупку авто за 10 млн. Родственники уже возместили 9 млн рублей.

Сам SUBO, лишенный гражданства РФ, находится в розыске. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что SUBO объявлен в России в розыск.