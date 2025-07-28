https://news.day.az/world/1770579.html Блогеру-азербайджанцу заочно предъявили обвинения Блогеру-азербайджанцу SUBO (Субхан Мамедов) заочно предъявили обвинения в уклонении от налогов и отмывании денег в России. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Следственном комитете РФ. По данным СК, вместе с отцом и братом он якобы создал схему, из-за которой бюджет недополучил более 50 млн рублей.
Блогеру-азербайджанцу заочно предъявили обвинения
Блогеру-азербайджанцу SUBO (Субхан Мамедов) заочно предъявили обвинения в уклонении от налогов и отмывании денег в России.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
По данным СК, вместе с отцом и братом он якобы создал схему, из-за которой бюджет недополучил более 50 млн рублей. Часть средств пошла на покупку авто за 10 млн. Родственники уже возместили 9 млн рублей.
Сам SUBO, лишенный гражданства РФ, находится в розыске. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что SUBO объявлен в России в розыск.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре