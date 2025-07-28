СГБ Азербайджана пресекла деятельность группы, занимавшейся махинациями на экзаменах

В Азербайджане разоблачена сеть, снабжавшая ряд абитуриентов комплектами специального технического оборудования (микронаушники, микрокамеры, мини-телефоны, провода, Mi-Fi роутеры и др.) для получения ими положительных результатов на вступительных экзаменах в вузы.

Как передает в понедельник Day.Az, подозреваемые были выявлены и задержаны Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана по результатам проведенных мероприятий на основании обращения Государственного экзаменационного центра. В их отношении возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщил президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз в публикации на своей странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что по данному делу результаты экзаменов некоторых абитуриентов были аннулированы.