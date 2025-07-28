https://news.day.az/society/1770486.html В Новханы утонули 2 человека На общественном пляже Новханы, расположенном на окраине дороги Новханы - Пиршаги в Бинагадинском районе Баку, утонули два человека. Как передает Day.Az, ими являются Раван Шахин оглу Алиев и Али Эльшан оглу Джаббаров. По данному факту в прокуратуре Бинагадинского района ведется расследование.
В Новханы утонули 2 человека
На общественном пляже Новханы, расположенном на окраине дороги Новханы - Пиршаги в Бинагадинском районе Баку, утонули два человека.
Как передает Day.Az, ими являются Раван Шахин оглу Алиев и Али Эльшан оглу Джаббаров.
По данному факту в прокуратуре Бинагадинского района ведется расследование.
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