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В Новханы утонули 2 человека

На общественном пляже Новханы, расположенном на окраине дороги Новханы - Пиршаги в Бинагадинском районе Баку, утонули два человека. Как передает Day.Az, ими являются Раван Шахин оглу Алиев и Али Эльшан оглу Джаббаров. По данному факту в прокуратуре Бинагадинского района ведется расследование.