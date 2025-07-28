В Новханы утонули 2 человека

На общественном пляже Новханы, расположенном на окраине дороги Новханы - Пиршаги в Бинагадинском районе Баку, утонули два человека.

Как передает Day.Az, ими являются Раван Шахин оглу Алиев и Али Эльшан оглу Джаббаров.

По данному факту в прокуратуре Бинагадинского района ведется расследование.