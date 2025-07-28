Баку и Ашхабад нацелены на расширение инвестиционного сотрудничества

Рассмотрены возможности стимулирования взаимных инвестиций между Азербайджаном и Туркменистаном.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети Х.

"Укрепление стратегического партнерства Азербайджана и Туркменистана создает широкий потенциал для интенсивного развития экономических отношений. Мы с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Нокергулы Атагулиевым сопредседательствовали на 8-м заседании Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Туркменистаном в экономической и гуманитарной сферах. Подчеркнув успешные результаты совместной деятельности, мы рассмотрели возможности стимулирования сотрудничества и взаимных инвестиций в сферах бизнеса, торговли, энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства", - отмечается в публикации.