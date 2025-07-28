Microsoft запустит в Дании самый мощный в мире квантовый компьютер

Дания объявила о планах по созданию самого мощного в мире квантового компьютера, что станет смелой заявкой страны на лидерство в глобальной квантовой гонке. Инициатива получила название QuNorth и будет реализована при поддержке Microsoft и калифорнийской компании Atom Computing. Об этом сообщает Bundle, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Проект получил финансирование в размере 80 миллионов евро от Датского экспортно-инвестиционного фонда (EIFO) и фонда Novo Nordisk. Цель QuNorth - развернуть первую в скандинавском регионе квантовую систему "второго уровня" (Level 2), обладающую встроенной коррекцией ошибок.

За программное обеспечение будет отвечать Microsoft, которая предоставит свой стек Azure Quantum. Аппаратную часть поставит компания Atom Computing, используя свою передовую технологию на основе "нейтральных атомов".

Создаваемая система, получившая имя "Магне" (в честь мифологического сына бога Тора), по прогнозам, будет оперировать примерно 50 логическими и более чем 1200 физическими кубитами. Эти характеристики делают ее главным претендентом на звание самого совершенного квантового компьютера из когда-либо созданных.

На сегодняшний день рекорд по количеству физических кубитов в одной системе (1180) принадлежит Atom Computing, в то время как конкурент Quantinuum лидирует по числу логических кубитов (50). До сих пор никому не удавалось объединить оба этих достижения в одной машине. Проект "Магне" призван это изменить.

Для понимания значимости проекта стоит пояснить, что физические кубиты - базовые единицы информации в квантовых вычислениях - чрезвычайно нестабильны и подвержены ошибкам. Для повышения надежности расчетов используются логические кубиты - "виртуальные" единицы, созданные путем объединения нескольких физических. Именно способность эффективно работать с большим числом логических кубитов отличает машины "второго уровня" и является ключевым шагом к достижению "квантового превосходства" - точки, когда квантовые компьютеры смогут решать практические задачи быстрее и эффективнее классических.

Хотя квантовые технологии находятся на ранней стадии развития, их потенциал огромен - от создания новых лекарств до моделирования климата.

"Квантовые технологии обладают колоссальным потенциалом, и Дания вместе с ЕС должна использовать эту возможность, - заявил министр по делам бизнеса Дании Мортен Бедсков. - Инвестируя в самый мощный в мире квантовый компьютер, мы делаем серьезный рывок в глобальной квантовой гонке".

Строительство компьютера "Магне" планируется начать осенью 2025 года, а ввод в эксплуатацию ожидается на рубеже 2026-2027 годов. Система будет размещена в Копенгагене и будет находиться в 100% датской собственности, поровну разделенной между фондами-основателями.