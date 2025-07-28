Сахиба Гафарова встретилась с генсеком Межпарламентского союза

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, находящаяся с рабочим визитом в городе Женева Швейцарской Конфедерации, встретилась с генеральным секретарем Межпарламентского союза (МПС) Мартином Чунгонгом. На встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Межпарламентским союзом.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении отдела прессы и связей с общественностью парламента Азербайджана.

Спикер Сахиба Гафарова вспомнила свои предыдущие встречи с генеральным секретарем и президентом Межпарламентского союза в рамках международных мероприятий, выразив удовлетворение текущим состоянием сотрудничества между Милли Меджлисом и Межпарламентским союзом.

Было отмечено, что Межпарламентский союз является эффективной платформой для международного сотрудничества.

В ходе беседы было положительно оценено активное представительство Азербайджана в данной организации, выражено удовлетворение тем, что депутаты Милли Меджлиса представлены в руководящих органах организации.

На встрече еще раз было подчеркнуто, что организованная в прошлом году в рамках COP29, прошедшего при председательстве Азербайджана, парламентская конференция, проведенная совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом, была организована на высоком уровне, и было отмечено, что успешная реализация ряда мероприятий в результате совместного сотрудничества сторон создает возможности для дальнейшего углубления нашего взаимодействия.