Эрдоган встретился с Токаевым

Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший с визитом в Турцию, встретилcя с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-службы Акорда, передает Day.Az.

Сообщается, что во время встречи главы государств провели краткую беседу.

"Хочу поблагодарить Вас за гостеприимство. Для меня большая честь, что Вы специально прибыли в аэропорт для встречи. Между нашими странами нет никаких противоречий. Нас связывают не только дружба, но и плодотворное сотрудничество. Завтра у нас состоятся важные переговоры", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отмечается, что 29 июля главы государств проведут переговоры, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого расширенного стратегического партнерства.