У побережья Индонезии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано у побережья Никобарских островов, являющихся частью индийской союзной территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 282 км к северо-западу от города Банда-Ачех с населением около 250 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. О пострадавших и ущербе не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.