https://news.day.az/world/1770700.html У побережья Индонезии произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано у побережья Никобарских островов, являющихся частью индийской союзной территории. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
У побережья Индонезии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано у побережья Никобарских островов, являющихся частью индийской союзной территории.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 282 км к северо-западу от города Банда-Ачех с населением около 250 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. О пострадавших и ущербе не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.
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