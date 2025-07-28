https://news.day.az/world/1770696.html Китай во власти катастрофических наводнений - ВИДЕО Сильнейшие дожди на северо-востоке Китая и пригородах столичного Пекина продолжают приводить к катастрофическим для местных жителей наводнениям. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Китай во власти катастрофических наводнений - ВИДЕО
Сильнейшие дожди на северо-востоке Китая и пригородах столичного Пекина продолжают приводить к катастрофическим для местных жителей наводнениям.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Самая сложная ситуация сегодня сложилась в районе Пингу по Пекином, где за 12 часов выпало более 300 мм осадков, что привело к затоплению десятка деревень.
В настоящее время в регионе действует предупреждение о непогоде высшего уровня.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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