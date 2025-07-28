Китай во власти катастрофических наводнений

Сильнейшие дожди на северо-востоке Китая и пригородах столичного Пекина продолжают приводить к катастрофическим для местных жителей наводнениям.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Самая сложная ситуация сегодня сложилась в районе Пингу по Пекином, где за 12 часов выпало более 300 мм осадков, что привело к затоплению десятка деревень.

В настоящее время в регионе действует предупреждение о непогоде высшего уровня.

Представляем вашему вниманию данное видео: