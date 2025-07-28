В Армении конфисковали земельные участки Ара Абрамяна

Участки в центре Еревана отобраны у главы Союза российских армян.

Как передает Day.Az, антикоррупционный суд Армении конфисковал 2860 кв.м земельного участка, принадлежащего компании "Consent Armenia" Ары Абрамяна.

Согласно информации, указанный земельный участок передан в собственность города Еревана.

Решение вступит в силу через месяц.

Отмечается, что дело по незаконной приватизации было возбуждено в 2023 году.