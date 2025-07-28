https://news.day.az/world/1770693.html В Армении конфисковали земельные участки Ара Абрамяна Участки в центре Еревана отобраны у главы Союза российских армян. Как передает Day.Az, антикоррупционный суд Армении конфисковал 2860 кв.м земельного участка, принадлежащего компании "Consent Armenia" Ары Абрамяна. Согласно информации, указанный земельный участок передан в собственность города Еревана. Решение вступит в силу через месяц.
В Армении конфисковали земельные участки Ара Абрамяна
Участки в центре Еревана отобраны у главы Союза российских армян.
Как передает Day.Az, антикоррупционный суд Армении конфисковал 2860 кв.м земельного участка, принадлежащего компании "Consent Armenia" Ары Абрамяна.
Согласно информации, указанный земельный участок передан в собственность города Еревана.
Решение вступит в силу через месяц.
Отмечается, что дело по незаконной приватизации было возбуждено в 2023 году.
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