https://news.day.az/world/1770633.html Дурова повторно вызвали на допрос в Париже Основатель Telegram Павел Дуров пришел на допрос следственных судей в Париже по поводу возможной причастности платформы к преступной деятельности. Об этом, как передает Day.Az, сообщает AFP со ссылкой на источники, близкие к расследованию. Дуров прибыл в здание парижского суда около 10:00 (12:00 по бакинскому времени).
Дурова повторно вызвали на допрос в Париже
Основатель Telegram Павел Дуров пришел на допрос следственных судей в Париже по поводу возможной причастности платформы к преступной деятельности.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает AFP со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
Дуров прибыл в здание парижского суда около 10:00 (12:00 по бакинскому времени). Затем в сопровождении четырех своих адвокатов он вошел в офис двух следственных судей, ведущих это дело.
Дуров был вызван на допрос по существу - третий с момента предъявления ему обвинений летом 2024 года.
Ранее Дуров обвинил Францию в посягательстве на свободу слова.
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