Дурова повторно вызвали на допрос в Париже

Основатель Telegram Павел Дуров пришел на допрос следственных судей в Париже по поводу возможной причастности платформы к преступной деятельности.

Об этом, как передает Day.Az, сообщает AFP со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Дуров прибыл в здание парижского суда около 10:00 (12:00 по бакинскому времени). Затем в сопровождении четырех своих адвокатов он вошел в офис двух следственных судей, ведущих это дело.

Дуров был вызван на допрос по существу - третий с момента предъявления ему обвинений летом 2024 года.

Ранее Дуров обвинил Францию в посягательстве на свободу слова.