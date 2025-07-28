В Европе усомнились в способности ЕС инвестировать $600 млрд в экономику США

Европейский союз (ЕС) не в состоянии выполнить обещание инвестировать $600 млрд в экономику США. Об этом сообщает Politico Europe со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, средства будут поступать исключительно от инвестиций частного сектора, над которыми Брюссель не имеет власти.

"Это не то, что может гарантировать ЕС как государственный орган. Это то, что зависит от намерений частных компаний", - заявил высокопоставленный чиновник Еврокомиссии.

Кроме того, в ЕК не сообщали о планах вводить какие-либо стимулы для обеспечения достижения целевого показателя в $600 млрд, а также не предоставили точных сроков для инвестиций.

Однако, по словам одного из источников, эта сумма "основана на детальных обсуждениях с различными бизнес-ассоциациями и компаниями, чтобы выяснить их инвестиционные намерения".