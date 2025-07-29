Пять человек погибли в результате стрельбы в центре Нью-Йорка, сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По официальным данным, в результате стрельбы в центре Манхэттена погибли четыре человека, в том числе сотрудник полиции Нью-Йорка. Сам стрелок также скончался.

"В настоящее время место происшествия оцеплено, а одинокий стрелок нейтрализован", - сообщила комиссар полиции Джессика Тиш в соцсети.

Стрельба произошла в небоскребе, где расположена штаб-квартира Национальной футбольной лиги.

По предварительным данным, подозреваемый - 27-летний житель Лас-Вегаса.

У предполагаемого стрелка была просроченная лицензия частного детектива, сообщили источники CNN .