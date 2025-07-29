https://news.day.az/society/1770707.html В Каспийском море произошло землетрясение В Каспийском море произошло землетрясение. Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Согласно информации, землетрясение магнитудой 3 было зафиксировано в 05:07. Очаг подземных толчков залегал на глубине 13 км.
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение.
Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно информации, землетрясение магнитудой 3 было зафиксировано в 05:07.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 13 км.
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