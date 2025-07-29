В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение.

Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно информации, землетрясение магнитудой 3 было зафиксировано в 05:07.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 13 км.