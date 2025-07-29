Азербайджан знает цену миру как никто другой

В наше время, отмеченное многими политическими противоречиями, приведшими, к сожалению, к серьезным конфликтам между рядом стран, Святой Престол и Азербайджан демонстрируют принципиальную приверженность миру и диалогу, на основе инструментария, выработанного международным правом.

Об этом в беседе с Day.Az сказал пресс-секретарь Апостольской Префектуры Католической Церкви в Азербайджане Торал Агаев, комментируя меморандум, подписанный между Дикастерией Святого Престола по межрелигиозному диалогу и Государственным Комитетом Азербайджанской Республики по работе с религиозными организациями.

Он напомнил, что Папа Лев XIV, избранный в мае текущего года на Папский Престол, в своем первом слове к миллионам католиков и ко всем людям, обратился к теме нужды современного человечества в мире.

"Азербайджан, как страна, пережившая два тяжелейших военных конфликта за суверенитет над своими территориями, знает цену миру как никто другой. И в этом смысле, сотрудничество между Святым Престолом и Азербайджаном является значительным свидетельством доброй воли к миру, преодолевающей этнические и религиозные различия. Мы верим и надеемся, что меморандум станет еще одной значительной вехой в диалоге и сотрудничестве между миром ислама и христианства. Мы, как христиане-католики Азербайджана воспринимаем эти инициативы нашей страны как живое и действенное воплощение девиза "Все мы - братья", под сенью которого покойный ныне Папа Франциск посетил нашу страну в октябре 2016 года", - сказал Агаев.

По его словам, всем следует, согласно словам Папы Льва XIV, начать разоружение не только буквально, но и в наших словах и деяниях, очистив их от элементов риторики ненависти и непримирения.

"И в этом смысле, меморандум, подписанный между нашим Госкомитетом и Святым Престолом может сыграть значительную роль в деле продвижения мирной повестки, в которой так нуждается наш большой регион", - заключил пресс-секретарь Апостольской Префектуры Католической Церкви в Азербайджане.

Напомним, что 28 июля был подписан "Меморандум о взаимопонимании в области межрелигиозного диалога между Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с религиозными структурами и Дикастерией Святого Престола по межрелигиозному диалогу".

Документ предусматривает обмен опытом и информацией между сторонами в целях содействия межрелигиозному и межкультурному диалогу, укрепления взаимопонимания и толерантности, а также осуществление совместных мероприятий. В документе также отражено развитие сотрудничества в сфере религиозного образования.

Лейла Таривердиева