Какой будет погода в праздничные дни?

Обнародована ожидаемая погода на праздники в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове 26 мая будет преимущественно без осадков, умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью 19-22 градуса тепла, днем 28-33 градуса тепла.

27 июня осадков не ожидается, юго-западный ветер днем сменится умеренным северо-западным. Температура воздуха ночью 20-22 градуса тепла, днем 28-33 градуса тепла.

28 июня осадков не ожидается. Северо-восточный ветер днем перейдет в умеренный юго-восточный.

Температура воздуха ночью 21-23 градуса тепла, днем 29-34 градуса тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем 27 июня на некоторых горных территориях пройдет кратковременный дождь с грозами, возможен град, ночью и утром туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 18-23 градуса тепла, днем 32-37 градуса тепла, в горах ночью 8-13 градусов тепла, днем 20-25 градусов тепла.