Азербайджан обеспечил неприкосновенность всех христианских храмов и монастырей на освобожденных территориях

Совсем не сложно догадаться, что за результатами "исследования", презентованного Джеффом Кингом, стоят антиазербайджанские лоббисты, заинтересованные в дискредитации нашей страны и создании негативного имиджа в глазах международных политических структур.

Об этом сказал в беседе с Day.Az секретарь Бакинского епархиального управления архимандрит Алексий (Никоноров), комментируя отчет Международного христианского концерна (штаб-квартира в Вашингтоне), поместившего Азербайджан в число стран, где притесняют христиан.

"4 ноября в эфире американского информационного канала Fox News президент некоего "международного христианского концерна" Джефф Кинг представил доклад о "преследованиях года", в котором утверждается, что в 2023 году Азербайджан вошел в топ-10 стран по масштабам преследований христиан. Прежде, чем комментировать данное претенциозное заявление, необходимо указать на то обстоятельство, что у многочисленных западных (преимущественно американских) правозащитных и религиоведческих организаций нет достаточного бюрократического аппарата и инфраструктуры, чтобы получать собственную достоверную информацию о свободе религии в той или иной стране и обрабатывать ее с помощью собственных аналитических стратегий. Они опираются на сведения, получаемые от различных НПО, журналистов, т.н. аналитиков, в том числе и оппозиционных. Получаемая информация, естественно, содержит личные и не всегда честные позиции информантов. Кроме того, она отбирается чиновниками под конкретные процедуры и выступления, так что возникает феномен селективности (избирательности) выводов. Неудивительно, что эти выводы зачастую не имеют ничего общего с действительностью", - сказал архимандрит Алексий.

По его словам, совсем несложно догадаться, что за результатами "исследования", презентованного Джеффом Кингом, стоят антиазербайджанские лоббисты, заинтересованные в дискредитации нашей страны и создании негативного ее имиджа в глазах международных политических структур.

Следует ли напоминать о том, что Азербайджан - это страна с христианскими историческими корнями, место, где на протяжении веков соприкасаются и успешно взаимодействуют христианская, исламская и иудейская культуры, взаимно обогащая друг друга? - задался вопросом наш собеседник.

На протяжении шестнадцати столетий, отметил он, на нашей земле живут христиане-удины, наследники древнейшей на Кавказе Албанский церкви, имеющие свои общины и храмы, реставрируемые на средства государства. Двести лет в Азербайджане осуществляет свою миссию Русская православная церковь в лице Бакинско-Азербайджанской епархии, которая имеет многочисленные общины и храмы, охватывающие все регионы страны: Баку, Сумгайыт, Хачмаз, Лянкяран, Гянджу, Исмаиллы, Ханкенди, подчеркнул Никоноров.

"В Гахском районе имеются общины Грузинской православной церкви. После полного уничтожения в советский период была фактически воссоздана община Римо-католической церкви, которая активно участвует в политической и социальной жизни. В Азербайджане свободно функционируют всевозможные протестантские сообщества - молокане, лютеране, баптисты, адвентисты, пятидесятники (харизматы) и пр. Государство не только мирится с существованием христианских общин, но и всемерно поддерживает их в уставной деятельности, давая импульс межрелигиозному и мультикультурному диалогу, который получил самое высокое комплементарное признание во всем мире", - сказал представитель Русской православной церкви.

Архимандрит Алексий подчеркнул, что в период продолжавшегося на протяжении 30 лет территориального конфликта в Карабахском регионе появлялись силы, желавшие придать этому противостоянию религиозную окраску. Но благодаря мудрости нашего народа, политической воле религиозного лидера мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, а также посреднической роли Русской православной церкви, все подобные попытки были полностью купированы.

Сегодня представители традиционных религий, в их числе и христианские общины, принимают самое активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана, отметил архимандрит. Однако, несмотря на такой весьма позитивный фон межнациональных и межрелигиозных отношений в нашей стране, со стороны отдельных ангажированных политиков и т.н. "экспертов" предпринимаются попытки представить успехи Азербайджана в деоккупации собственной территории как некую борьбу пантюркистских сил с христианами. Что под христианами подразумевается армянское население Карабахского региона, покинувшее (временно?) свои дома по настоятельному призыву собственных политических сил, зарабатывающих на теме "беженцев" - это очевидно, считает отец Алексий. Между тем, подчеркнул он, никто не гнал этих людей и, тем более, не ставил вопроса об их религиозной принадлежности. Напротив, Азербайджан всегда предлагал и до сих пор предлагает мирному населению Карабаха интегрироваться в азербайджанское общество, готов обсуждать гарантии безопасности для этнических армян, обеспечил неприкосновенность всех христианских храмов и монастырей на освобожденных территориях.

"Так что позиция западных правозащитников выглядит достаточно неубедительной и надуманной. На мой взгляд, сама система рассмотрения вопросов, связанных с религией в современном международном праве, имеет много недостатков. До недавнего времени международные организации позиционировали себя как подчеркнуто секулярные, и проблемы насилия и нарушений прав, связанных с религией, решались в рамках других тем - права национальных меньшинств и сохранение культурного наследия. Подобный подход зачастую остается актуальным и по сей день. Вопросы, связанные с положением религиозных общин необходимо рассматривать и в ином ключе, чтобы их позиция имела возможность стать важной частью мирных переговоров, к чему всегда призывало руководство нашей страны и поддержку чему способно оказать азербайджанское общество", - сказал секретарь Бакинского епархиального управления архимандрит Алексий.

Лейла Таривердиева