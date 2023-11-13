Международный христианский концерн поступает совсем не по-христиански

Автор: Лейла Таривердиева

Очень много несправедливых обвинений звучит в последние три года в адрес Азербайджана. После того, как он своими силами освободил собственные земли, она моментально угодила в различные черные списки в странах и организациях, которых факт независимости политики Баку стал раздражать и нервировать. Базирующийся в Вашингтоне "Международный Христианский Концерн" (ICC) из их числа. К Дню Победы организация решила сделать нам "подарок".

Три года ICC атакует Азербайджан беспочвенными обвинениями, основанными на армянском нытье и возможностях армянской диаспоры. Этой действующей с 1995 года структуре кажется, что, впрягаясь в защиту бедненьких и обиженненьких армян, она творит благое дело и зарабатывает ангельские крылышки. Но на самом деле ICC занимается политикой, подстраивая под нее свои экуменические идеалы. Разбрасываться обвинениями, основанными исключительно на армянской истерике, может какой-нибудь священник в провинциальном приходе, когда же организация претендует на экуменические ценности, она должна учитывать, что мир сегодня не тот, каким был пятьсот, сто и даже пятьдесят лет назад. Сегодняшний мир не может строиться на христианском, мусульманском и любом другом единстве по религиозному признаку. И если армяне называют себя христианами (что, кстати, очень спорный вопрос), это не значит, что по первому их требованию нужно немедленно бросаться к компьютеру и начинать строчить заявления и петиции. Проверять надо факты, прежде чем составлять какие-то рейтинги. Иначе ни о каких добрых побуждениях говорить не приходится, и вся возня, устраиваемая организацией вокруг нашей страны уже три года, выглядит исключительно как следствие идей нацизма, расизма и ксенофобии. Очень не христианских качеств, между прочим.

На днях эта самая ICC включила Азербайджан в десятку стран, где просто до ужаса преследуют христиан. Даже язык не поворачивается произносить такое. Только представьте - в Азербайджане преследуют христиан, да так, что он аж угодил в рейтинг самых нетерпимых к христианам стран. Кому скажешь - покрутят пальцем у виска. потому что если есть в мире страна, которую невозможно обвинить в религиозных преследованиях, так это Азербайджан.

В христианских религиозных кругах Азербайджана, прочитав новость о рейтинге, очень возмутились и сразу пришли к выводу: это происки "древнейших", а сами американцы вряд ли вообще имеют представление, что происходит в нашем регионе. Армянство морочит базирующейся в Штатах организации голову средневековыми страхами, а тем все равно. Жалуются братья во Христе? - будем принимать меры. И рейтинг готов. А что происходящее не имеет абсолютно никакого религиозного подтекста, уже никем во внимание приниматься не будет.

Думается, так оно и есть. Вся эта безобразная кампания, раскручиваемся ICC после войны 2020 года, подталкивается, а может, и финансируется армянством. Очень многим хотелось с самого начала выставить карабахский конфликт как религиозный, как акт спасения островка христианства в ужасном исламском океане, где все ходят с окровавленными кинжалами в зубах. Надо сказать, армянство всегда очень правильно умело выбирать себе врагов. Правильно выбрать врага это значит правильно привлечь тех, кто будет тебя защищать и поддерживать. Даже если за тебя не будут воевать, спокойно жить твоему врагу все равно не дадут. Армяне выбрали врагами мусульман, ориентируясь на неистребимую ксенофобию и перебравшуюся из прежних веков в 21-й век исламофобию Европы и Запада в целом. Очень удобно назначить своим врагом турок и азербайджанцев и натравить на них весь христианский мир, визжа о притеснениях, геноцидах и прочем, что всегда происходило только в умах несчастного, измученного безумной пропагандой армянского народа.

И началось. В январе 2021 года Международный христианский концерн (ICC) по наводке армян выставил петицию с призывом к Европейскому суду по правам человека "расследовать факты применения насилия Азербайджаном в отношении незаконно удерживаемых армянских пленных". В подержание петиции председатель концерна Джефф Кинг не поленился записать специальное видео-обращение. Разумеется, реальная ситуация мистера Кинга не интересовала, хотя о ней можно было узнать из СМИ. И вообще, когда задерживается и наказываются террористы и диверсанты-мусульмане, весь так называемый цивилизованный мир дружно поддерживает такие меры, а задержание диверсантов-армян сразу вызвало потребность обратиться к ЕСПЧ. Как-то это неправильно, как-то не по-христиански. Мы намеренно не говорим о диверсантах-христианах, потому что в данном случае религиозный фактор не имеет никакого значения. Имеет значение только этнический фактор, этническая ненависть и агрессивная идеология, толкающая армянство на грязные дела.

Еще через год, в январе 2022 года ICC снова помянула нас в суе, встревожившись "препятствиями посещения монастыря Дадиванк (правильное название - Худавенг) армянскими паломниками". Армяне рассчитывали, что после освобождения Кльбаджара для них под давлением того самого цивилизованного мира все равно будет оставлен коридор для беспрепятственного "паломничества". Так как этого не случилось, Азербайджан немедленно был обвинен в "притеснении христиан".

Чего христианский концерн хочет от нас на этот раз, включив в один список с такими странами, как Нигерия, Индия и Эритрея? В этих странах действительно есть большие проблемы. А в Индии они, и очень кровавые, есть и у мусульман. Там постоянно происходят погромы местных мечетей и последователей Ислама, однако цивилизованный мир это почему-то не очень беспокоит.

В последнем отчете ICC пошел совсем далеко. Видимо, уже не надеясь на ЕСПЧ или другие структуры, концерн теперь призывает в помощники Конгресс и Госдепартамент США. От Госдепа требуется - внимание! - "открыть линию связи с республикой арцах относительно элементов конфликта, связанных со свободой вероисповедания". Интересно, в штабе организации в курсе, что никакого "арцаха" больше не существует даже на бумаге? Понимают ли в ICC, что Госдепартамент не станет ввязываться в это дело и разрушать отношения с Баку?

Смешение религии с политикой всегда приводить к безобразным результатам. В разных частях света это выглядит по-своему. В Штатах и Европе, размахивающих флагами "прав человека" и "демократии", это выглядит так, как мы можем видеть на примере Международного христианского концерна. Но результат все равно разрушительный. И самое главное - провокации и клевета никак не могут реально послужить христианскому делу. Вот, например, как послужила интересам христиан забрасывание территории Северной Кореи с воздуха тысячами экземпляров Библии? Эта акция, проведенная несколько лет назад, была встречена с недоумением, в том числе самими корейскими христианами. При всех особенностях тамошнего режима, в КНДР действуют храмы, есть христианская община и издается Библия на корейском. А такие вмешательства, наоборот, порождают проблемы.

Между прочим, Международный христианский концерт позиционирует себя как организация, занимающаяся правами не только христиан, но и религиозных меньшинств. Интересно, что подразумевается в данном случае под религиозным меньшинством? И относит ли ICC к таковым, например, мусульманское меньшинство Армении, чьи права жестоко и кроваво были нарушены? Относится ли к нарушению прав верующих разрушение десятков мечетей на прежде оккупированных Арменией территориях Азербайджана? Или это было "другое"?

А как насчет мусульманских меньшинств в Европе? Во Франции регулярно поджигают или уродуют мечети, в Швеции совершенно безнаказанно сжигают священные для мусульман реликвии. В Европе нацистские призывы против мусульман и Ислама являются нормой и никаких петиций не порождают. Никакие правозащитные и экуменические христианские организации не обращаются к правительствам и судам с требованиями принять меры против таких провокаций. Даже не сомневаемся, что в той же ICC сжигание Корана или карикатуры на Пророка считают проявлением свободы слова. Является ли нарушением свободы вероисповедания введенный во Франции запрет на ношение мусульманской одежды в школах? Это же явное ущемление прав религиозного меньшинства. Может, мы просто не в курсе, и гневные петиции в ЕСПЧ от ICC уже направлены?

Обвинять Азербайджан в притеснении кого бы то ни было по религиозному признаку - это преступление против истины. Мы бы даже сказали, что это грех. Хотя ложь и отсутствует в списке семи смертных грехов, тем не менее, это явление лежит в основе многого из того, что там присутствует. В нашей стране христиане это вторая религиозная община после мусульманской. В ней более двухсот тысяч человек, и никто из этих граждан никогда не чувствовал каких-либо притеснений по признаку вероисповедания. В стране действуют около двадцати церквей, работают воскресные школы. Вообще, Азербайджан это особый мир, который задавленному ксенофобией сознанию трудно будет постичь. не знаем, поверит нам мистер Кинг на слово или нет (вряд ли - мы же не армяне), но в Азербайджане мусульмане не разрушают и не уродуют церкви. Наоборот, они ремонтируются за счет государства или на средства благотворителей-мусульман. А мусульманское население не видит ничего зазорного в том, чтобы сходить поставить свечу в православном храме.

Повторим - кто не жил здесь, того не поймет и даже представить не сможет. И нам жаль тех, кому до такого верного понимания свободы духовности далеко. Армяне Карабаха имели шанс приобщиться к этому братству, но предпочли писать жалобы в Международный христианский концерн, рассчитывая что-то на этом выиграть. Это был неправильный выбор, но они его уже сделали.