Отчет Международного христианского концерна не отражает действительности

Подобные тенденциозные заявления вызывают сожаление своей необъективностью. Совершенно очевидно, что данный отчет никоим образом не отражает действительного положения христиан в нашей стране.

Об этом сказал в беседе с Day.Az пресс-секретарь Апостольской Префектуры Католической Церкви в Азербайджане Торал Агаев, комментируя необъективные подходы Международного христианского концерна (базируется в Вашингтоне), включившего Азербайджан в список стран, в которых преследуется христианство.

О преследованиях каких христиан идет речь в отчете, если в стране свободно действуют Бакинская и Азербайджанская Епархия православных христиан, Албано-Удинская христианская община, лютеране, молоканская община духовных христиан, общины баптистов, пятидесятников, а также многие иные религиозные организации христианского толка, с удивлением отметил наш собеседник.

"В 2025 году 25-летие возрождения своего исторического присутствия в Азербайджане будет праздновать наша Поместная Католическая Церковь, сотрудником которой я являюсь.

Мы, как христиане Азербайджана, не только не испытываем каких-либо притеснений, но также получаем постоянную поддержку со стороны государства. Ежегодно президент Ильхам Алиев выделяет финансовую помощь из средств Президентского Фонда для развития деятельности религиозных общин страны, в том числе и христианских. Фонд Гейдара Алиева осуществляет масштабные работы по реставрации как мусульманских, так и христианских храмов и святилищ на территории республики. Не так давно, при финансовой и организационной поддержке Фонда, был капитально отремонтирован бакинский католический храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии", - сказал Торал Агаев.

По словам представителя Католической Церкви, достаточно обратиться к интернет ресурсам одной только Апостольской Префектуры Католической Церкви в Азербайджане, чтобы увидеть насколько свободно осуществляет свою деятельность католическая община страны. Более того, подчеркнул он, следует отметить, что наряду с высоким уровнем межрелигиозного диалога, в Азербайджане также высок уровень межхристианского взаимодействия.

"Католическая, православная, протестантские общины постоянно поддерживают друг друга, мы осознаем себя как одна большая семья. И этому также способствует политика государства, направленная на сохранение и укрепление религиозного и этнического многообразия страны. В июле текущего года Азербайджан посетил Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин. На встрече с шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде и главами религиозных общин страны, кардинал Паролин выразил признательность правительству Азербайджанской Республики, а также отметил, цитирую: "...что Святой Престол и Азербайджан проявляют одинаковую позицию по гуманитарным вопросам, особенно по вопросам безопасности и прочного мира. Азербайджан как мультикультурное государство сияет очень высоко. Католическая Церковь, живущая здесь в красивой гармонии, является прекрасным воплощением этих ценностей". Именно эта оценка, данная столь высоким иерархом Католической Церкви объективно отражает религиозную ситуацию в Азербайджане.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить наш народ с праздником Победы и Днем Государственного Флага. Церковь, по слову святого апостола Павла, призвана "плакать с плачущими и радоваться с радующимися" (Римлянам 12:15) а также "...совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за правителей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную..." (к Тимофею 2, 1-2). Католики Азербайджана, вместе со всем народом, пережили в тревогах и молитвах 44 дня войны, прося Бога о восстановлении справедливого мира, об упокоении душ павших воинов, об утешении их близких. И, конечно же, мы разделили радость страны по случаю окончания войны и восстановления территориальной целостности нашего Отечества. Среди защитников Родины был представитель и католической общины и даже был ранен на границе, уже после окончания боевых действий", - сказал пресс-секретарь Апостольской Префектуры Католической Церкви в Азербайджане.

Лейла Таривердиева