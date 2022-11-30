Мы постоянно ощущаем поддержку Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой

Интервью Day.Az с пресс-секретарем Апостольской Префектуры Католической Церкви в Азербайджане Торалом Агаевым.

- После посещения Баку и встречи здесь с главами конфессий, ныне покойный Понтифик Иоанн Павел второй высоко оценил отношения, существующие в Азербайджане между разными религиями. А Папа Франциск, побывав в Азербайджане, назвал нашу страну истинным примером толерантности. В чем, на ваш взгляд, причина такой толерантной атмосферы?

- Толерантность всегда была частью азербайджанского национального самосознания, и ее корни находятся в особом мироощущении азербайджанцев. Нам, с одной стороны, присуще яркое переживание своей этнокультурной идентичности, а с другой стороны, азербайджанцы с той же силой осознают свое духовное родство со всем человечеством. Так исторически сложилось, что наш народ формировался в течении сотен лет на пересечении различных религиозных, этнических, языковых культур, это позволило нам избежать изоляционистских настроений, быть открытыми к новому, любить и хранить свои традиции, уважая традиции других, обращаться к лучшему что есть у иных культур.

Азербайджан появился на исторической и политической арене мира как многонациональное и многоконфессиональное государство. Один только факт того, что история присутствия в Азербайджане двух мировых религий - ислама и христианства - практически равна истории самих этих религий, уже говорит о многом. Это неотъемлемая часть нашей национальной природы. И не случайно, что сохранение, умножение и популяризация исторических ценностей толерантности является частью государственной политики Азербайджана, инициированной некогда Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и с большим успехом реализуемой ныне Президентом Ильхамом Алиевым.

- Заявления официальных лиц это - одно. А как эта толерантность проявляется на уровне общества? Есть ли у вас, как человека, имеющего непосредственное отношение к католической церкви, какие-то свои наблюдения?

- Есть особенности духовной культуры, присущее большинству азербайджанского народа. В ней нет радикализма, нет тенденции к духовной монополии. Поэтому, когда речь заходит о взаимодействии азербайджанцев, в большинстве своем исповедующих ислам, с представителями других религий, то, по моим наблюдениям, наш народ настроен искать то, что объединяет религии, что может стать основой для сотрудничества на благо всего общества и страны.

В католическую церковь города Баку приходят азербайджанцы, не исповедующие христианство, но то уважение и, я бы даже сказал, благоговение, которое они проявляют к иной вере, к ее святыням, является свидетельством высокой степени религиозной культуры, основанной на смирении перед Единым Творцом. Это очень ценно.

Можно много спорить вокруг того, является ли этническое, культурное, религиозное многообразие непосредственно Волей Всевышнего Творца или нет. Но одно очевидно: Бог допустил это многообразие. А все, что допускает Бог, является вызовом для человека - как он использует эти реалии? Во благо или во вред? Я убежден, что этническим и религиозным разнообразием Бог призывает человека к гармоничной полифонии, а не к конфликтам, к созиданию мира через принятие другого человека как своего брата, со всеми его отличиями. Именно в этом свете нам так важно придерживаться принципов мулькультурализма. И в этом Азербайджан по праву может служить примером для всего мира.

- Как чувствует себя католическая община страны?

- Если ответить коротко: очень хорошо. Католики Азербайджана являются органичной частью азербайджанского общества. Мы не отделяем себя, не чувствуем себя неким этно-религиозным гетто, наша Церковь многонациональна, среди прихожан есть представители практически всех народов, проживающих в Азербайджане, как из числа граждан страны, так и иностранцев. Отношения с обществом на всех уровнях можно смело назвать образцовыми. Мы постоянно ощущаем поддержку главы государства, господина Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Уже несколько лет Церковь получает финансовую помощь из Фонда Президента Республики, которая является крайне ощутимой поддержкой для нашей деятельности, прежде всего, в реализации наших благотворительных проектов.

Что касается взаимоотношений с другими религиозными общинами, то достаточно задать в поиск в интернете тему межрелигиозного взаимодействия в Азербайджане, чтобы увидеть, насколько активно Католическая Церковь участвует в мероприятиях и проектах в сфере сохранения межрелигиозного и межэтнического мира в стране. У нас сложились теплые, братские отношения с Управлением мусульман Кавказа, с Еврейскими общинами страны, с Бакинской епархией и с другими религиозными организациями.

Особо следует отметить высокий уровень сотрудничества и взаимного доверия с Государственным комитетом по работе с религиозными структурами и с Бакинским международным центром мультикультурализма.

Католическая Церковь, в меру сил и полномочий, старается вносить свой вклад в развитие общества, в формирование в мире верного образа Азербайджана, как страны, где мирное сосуществование представителей ислама, христианства, иудаизма и других религий является образом жизни народа.

- Как известно, Фонд Гейдара Алиева оказал поддержку в реставрации катакомб в Ватикане и Риме. Этот факт в то время удивил многих - мусульманская страна реставрирует католические памятники. Это был первый и пока что последний такой пример. Может быть, те, кто удивлялся, просто не знали Азербайджан?

- Если кто-то и не знал об Азербайджане и о его бережном отношении к историческому, культурному и религиозному наследию человечества, то, надеемся, что сегодня Азербайджан уже является добрым примером в этом отношении.

Действительно, реализация таких проектов, как реставрация древних христианских памятников на территории Рима и Ватикана, требует соответствия ряду условий. Прежде всего - это высокий профессионализм и доверие. Личное внимание и участие Мехрибан Алиевой как президента Фонда Гейдара Алиева уже давно стали гарантом того, что всякий реализуемый проект будет выполнен на самом высоком уровне.

Но я дерзну предположить, что успешная реставрация этих, имеющих исключительное религиозное значение для мирового христианства святынь, связана, наряду с отмеченным высоким профессионализмом, с тем самым переживанием духовного единства со всем человечеством, присущим азербайджанскому народу, о котором я упомянул выше. И деятельность Азербайджана, прежде всего Фонда Гейдара Алиева, является как бы, материализацией этого единства. Азербайджан таким образом призывает мир отойти от опасных тенденций взаимного недоверия и изоляционизма и вновь открыть для себя красоту и радость единства в многообразии и сотрудничестве.

- Недруги Азербайджана предпринимали множество попыток разжечь внутри страны национальную и религиозную вражду. Почему это не удалось? И почему после 44-дневной войны эти попытки почти сошли на нет?

- У нас существует такое понятие, как "azərbaycançılıq" - азербайджанство. Автором этой идеи является Гейдар Алиев. Азербайджанство предполагает развитие в обществе единства, стоящего над всеми этническими, мировоззренческими, религиозными различиями. Мы можем иметь разное этническое происхождение, исповедовать разные религии, придерживаться разных политических взглядов, но нас всех объединяет наш общий дом - Азербайджан. Государству и обществу в Азербайджане удалось реализовать идею азербайджанства на самом высоком уровне, поэтому все те, кто до 44-дневной Отечественной войны рассматривал этническое и религиозное многообразие Азербайджана как нашу слабость, как возможность для нанесения удара, были крайне разочарованы. Азербайджан действительно стал нашим общим домом, родным каждому, кто здесь живет. "Blessed country" - благословенная страна: так нередко называют нашу страну католики-иностранцы, которые живут в Баку.

Беседовала Лейла Таривердиева