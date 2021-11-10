Мультикультурализм и толерантность... Эти понятия, прекрасные и прогрессивные в своей сути, долгое время служили в мире ширмой для двойных стандартов, были принижены в обществах, где провозглашались основополагающими, но не претворялись в жизнь. Идея мультикультуральности была заезжена, опошлена и дискредитирована, в последние десятилетия все чаще провозглашалась химерой, тормозом прогресса, утопической фантазией, тем, чего в человеческом обществе просто не может быть.

Но Азербайджан своим примером доказал, что сосуществование на одном пространстве разных культур, религий и языков вполне возможно, и как раз это разнообразие ведет к прогрессу. Мультикультурализм и толерантность в Азербайджане существовали всегда. Наш народ был толерантен и мультикультурален еще до того, как всему этому было придумано название. А говоря об азербайджанском народе, мы подразумеваем единый сплав всех наций и народностей, что населяют эту землю.

Многонациональность и толерантность - это богатство Азербайджана, говорил в свое время общенациональный лидер Гейдар Алиев.

Испокон веков в Азербайджане жили и созидали в мире и согласии представители разных наций и конфессий. Вместе делили радости и горести. Лучший пример - 44-дневная война, ставшая Отечественной для всех граждан Азербайджана, независимо от национальности и вероисповедания.

Несмотря на всю абсурдность подобных обвинений, кто-то где-то все еще пытается обвинять нашу страну в разрушении христианского наследия. В то время как в Азербайджане не делают различий между храмами и заботятся о христианском наследии с не меньшим вниманием, чем о мусульманском.

Поговорим сегодня об этом.

Во время своего визита в Азербайджан в октябре 2016 года Папа Франциск назвал Азербайджан моделью религиозной толерантности для всего мира. Сказал он это не просто в качестве комплимента. Дело в том, что защита материального и культурного наследия, реставрация и реконструкция исторических и религиозных памятников и храмов всех народов является неотъемлемой частью политики Азербайджанского государства.

В настоящее время в Баку завершаются масштабные ремонтно-реконструкционные работы в соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Это один из старейших христианских храмов столицы, хорошо знакомый всем ее жителям, и не только православным верующим. В Азербайджане могут зайти в православный храм поставить свечку и мусульмане. И это не вызывает ни у кого удивления или осуждения. Расположен храм выше железнодорожного вокзала. Построен он был в 1896 году в русско-византийском стиле и считался в те времена одним из самых красивых зданий столицы. Сегодня в Соборе Рождества Пресвятой Богородицы не только церковь, здесь также функционирует библиотека православной литературы, воскресная школа для детей, школа по катехизации взрослых, благотворительная столовая.

Ремонтно-восстановительные работы начались в 2019 году по указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Работы включают ремонт фасада, укрепление здания, расширение территории церкви, возведение нового купола и колокольни и так далее.

В мае в ходе визита в Азербайджан Собор Рождества Пресвятой Богородицы посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. А в июле совершил в храме литургию и ознакомился с его реставрацией архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, назначенный временным управляющим Бакинской епархией после кончины архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра.

При поддержке государства в июле прошлого года начался капитальный ремонт старейшей православной церкви Баку - храма Святого Архангела Михаила. Храм располагается в самом центре - на пересечении улиц Видади и Зяргярпалан, и если смотреть с верхней части Центрального парка, можно видеть украшающую панораму сверкающую на солнце "луковку". Построена она была в 1840 году, с приходом советской власти закрыта, а после Второй мировой войны открылась и действует по сей день.

В 2015-2019 годах была полностью заменена кровля храма, установлен новый купол и золоченый крест, проведены работы по благоустройству подземных коммуникаций на территории храма. Были также установлены новые окна, декоративные решетки, установлена отопительная система, заменена кровля на старом приходском здании, отреставрирован уличный фасад храма, установлены новые ворота. А год назад началась реставрация внутренних помещений. В последний раз церковь ремонтировалась пятьдесят лет назад по распоряжению общенационального лидера Гейдара Алиева. По итогам работ будет расширен алтарь, заменены все системы и коммуникации, укреплены конструкции. На предмет росписи проведены переговоры с известными российскими иконописцами. Изображения изначального убранства храма, построенного в 1840 году, не сохранились, поэтому росписи будут восстанавливаться на основании предыдущих мотивов.

В 2001 году во время своего Первосвятительского визита в Азербайджан храм посетил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Настоящим произведением искусства можно назвать Кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц, расположенный на территории бывшего военного городка "Красный восток". Построенный в 1909 году по типовому проекту военных храмов, он служил храмом Сальянского полка. После революции церковь закрыли, использовали в качестве склада, потом спортзала. В дни январских событий 1990 года в колокольню храма попали два снаряда, по причине чего она частично была разрушена, пол просел, стены потрескались, а кровля обвалилась. В 1991 году, после восстановления Азербайджаном независимости, полуразрушенное здание храма было передано Русской Православной Церкви. В конце 1990-х храм удалось худо-бедно отремонтировать. В 2001 он получил статус кафедрального собора епархии. Но сегодняшний неповторимый облик церковь получила благодаря азербайджанскому меценату - предпринимателю Айдыну Курбанову. На его средства собор был полностью отремонтирован и оснащен и торжественно открылся в марте 2003 года. На церемонии присутствовал общенациональный лидер Гейдар Алиев.

Православные храмы в Азербайджане имеются не только в столице. Одна из самых красивых церквей в нашей стране находится в Гяндже. Александро-Невский православный храм был построен в 1887 году на месте старинного кладбища на благотворительные средства как местных прихожан, так и мусульман. Во время Второй карабахской войны при ракетных обстрелах города храм был поврежден - пострадали стены, купол, были выбиты окна. Удар пришелся по расположенной рядом школе, и здание церкви пострадало от ударной волны. Здание, оберегавшееся в мусульманском Азербайджане даже в советские времена, пострадало от рук христиан.

В 2017 году, к 130-летия основания собора он был капитально отремонтирован на средства Азербайджанского государства.

В последние дни войны в Габалинском районе, в селе Нидж торжественно открылась после реставрации албанская церковь Святой Девы Марии (XII век). Церковь была капитально отреставрирована Фондом Гейдара Алиева - реставрационные работы проводились в соответствии с Афинской хартией, то есть без ущерба для внутренней и внешней планировки здания. В ходе реставрации было заменено около 50 процентов кирпичей, камней, заменены потолок и пол, благоустроен двор, огорожена территория, построен фонтан.

Реставрация церкви Святой Девы Марии началась в 2019 году Фондом Гейдара Алиева и завершилась в ноябре 2020 года. В процессе реконструкции было восстановлено около 50 процентов кирпичей и камней этого строения. Также благоустроен приусадебный участок, территория огорожена, созданы родник и три пруда. Заменены потолок, пол церкви. Причем, при реставрации постарались сохранить исторический облик храма и использовать в том числе строительные материалы, которые применялись почти тысячелетие назад. Албанские церкви, в отличие от христианских храмов прочих направлений, очень просты по оформлению. При реставрации была сохранена эта простота и концепция убранства.

Реставрация началась по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Как-то побывав в Нидже, она обратила внимание на плачевное состояние церкви и, вернувшись в Баку, подняла этот вопрос.

В 2006 году в поселке Нидж, где компактно проживают удины, была отремонтирована еще одна албанская церковь - Чотари.

В 2011 году в Баку открылась новая синагога горских евреев. Построен молитвенный дом был на средства государства, что, как отмечал глава Общины горских евреев Ихиилов, является уникальным событием. Потому что "ни в одной другой стране мира, даже в Израиле, государство не строит на свои средства синагоги, такое происходит только в Азербайджане!".

Прежняя синагога была открыта в 1945 году, после окончания Второй мировой войны, и располагалась в одном из старинных зданий в Баку. Ветхость здания и небольшая его площадь создавали определенные проблемы. После восстановления независимости к синагоге был надстроен второй этаж. Несмотря на это, в 2010 году возникла необходимость в строительстве нового здания, и 5 апреля 2011 года новая синагога открыла двери.

Это лишь некоторые примеры. В заботе о культурном, историческом и духовном наследии населяющих нашу страну народов Азербайджанское государство не делает никаких различий. Так было всегда, и так будет и впредь.

Лейла Таривердиева