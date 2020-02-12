Интервью Day.Az с казахстанским экспертом Арманом Сулейменовым.

Я думаю сейчас, когда Кыргызстан передал Азербайджану бразды председательства в Тюркском совете, Президент Ильхам Алиев предпримет шаги для активизации этой структуры.

Как известно, в октябре 2009 года в Азербайджане, в городе Нахчыван, был создан новый институт многостороннего взаимодействия между тюркскими государствами - Тюркский совет. Но сотрудничество между братскими народами началось задолго до этого события. Еще в 1992 году начал действовать Саммит тюркоязычных государств. Наши народы объединяют различные тюркские организации в сфере политики, экономики, культуры. Положительно себя зарекомендовала Международная Тюркская академия. За эти годы Тюркский совет значительно укрепился, к Азербайджану, Турции, Казахстану, Кыргызстану присоединились Туркменистан, Узбекистан, даже Венгрия.

Как отмечал Президент Азербайджана, одним из важных направлений деятельности Совета является сотрудничество в транспортной сфере, так как наши страны расположены на старинных маршрутах Шелкового пути. Сегодня мы видим, как Азербайджан активно участвует в работе по проектам транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг, заявленного в конце прошлого года проекта строительства TransCaspian Fiber Optic (TCFO) - волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря. Все это превращает Азербайджан в крупнейший хаб Евразии.

Говоря о роли Казахстана и Азербайджана на пространстве тюркского мира, необходимо подчеркнуть, в первую очередь, что все тюркские народы - братья. Между ними не может быть споров, амбиций, борьбы за лидерство. С другой стороны, несомненно, наши страны являются крупнейшими региональными лидерами: Азербайджан - в Кавказском регионе, Казахстан - в Центральной Азии. И с этим считаются ведущие мировые державы. Хотелось бы подчеркнуть взвешенную, целенаправленную дипломатическую работу Азербайджана по восстановлению исторической справедливости в отношении незаконно захваченной Арменией территории Нагорного Карабаха. Как Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев, так и его преемник Президент Ильхам Алиев соблюдают все нормы международные права, шаг за шагом доказывая свою правоту. И Казахстан всесторонне поддерживает позицию Азербайджана на всех крупнейших форумах и площадках мира.

Подчас приходится слышать опасения относительно интеграции тюркских государств. Какую угрозу может нести интеграция? Кооперация, коллективизм и иные формы объединения всегда были характерны для тюрков, для кочевников. Они давали возможность решать сложные задачи, преодолевать трудности, защищать свои кочевья от врагов. Конечно, в наше время тюрки не кочуют, но есть вопросы экономического, энергетического, культурно-образовательного характера, которые тоже легче решать в условиях общей координации. К тому же единство языка и культуры намного облегчает решение этих задач.

Я думаю, и так понятно, кто боится тюркской интеграции. Но заметьте, речь не идет о политических или военных союзах! В данном случае все абсолютно прозрачно. Тюркское единство, например, в экономических или энергетических проектах, выгодно всем: как Западу, так и Востоку. "Пантюркизм" - это лишь очередной ярлык из советского тоталитарного прошлого, в результате которого, между прочим, погибли лучшие представители тюркской национальной интеллигенции как в Азербайджане, так и в Казахстане.

На мой взгляд, можно смело говорить о гармоничности идеи мультикультурализма с идеей тюркского единства. Идеи мультикультурализма заключаются в равенстве всех культур, религий и цивилизаций. Мы знаем, что в отличие от европейской модели мультикультурализма, которая столкнулась с проблемой конфликта ценностей, азербайджанская модель оказалась не просто сильнее, она стала государственной политикой Азербайджана. Никто не сможет упрекнуть власти вашей страны в ущемлении прав какой-либо нации или религии, потому что этого нет!

Я думаю, что эту модель мультикультурализма, инструменты и механизмы стоит использовать и в вопросах тюркского единства. Ведь сейчас очень остро встал вопрос национальной идентичности, национального кода для тюркских народов. Елбасы Нурсултан Назарбаев в своей статье "Семь граней Великой степи" обратил внимание на то, что мы прекрасно знаем историю Древней Греции и Рима, а историю своего народа, к сожалению, знаем поверхностно. Изучение уникальности своей культуры, истории, цивилизации является единственно правильным подходом, позволяющим понять свои истоки, всю национальную историю во всей глубине и сложности. История Казахстана также должна быть понята с высоты современной науки, а не по ее отдельным фрагментам.

Опыт Казахстана и Азербайджана будет здесь очень полезен.

Термин "толерантность" в последнее время стал предметом обсуждения и где-то даже унижения и подмены понятий. Наверное, стоит говорить об этом чаще, показывать достойные примеры. Всем известно, что в годы сталинских репрессий Казахстан стал местом, куда депортировались представители разных народов. По незаслуженным, зачастую надуманным поводам, к нам попали поляки, немцы, чеченцы, ингуши, корейцы и другие народы. Они были выброшены в голую степь, обречены на голодную смерть. В этой безвыходной ситуации казахи, которые сами только пережили ашаршылык - голод 30-х годов, приютили их у себя, разделили с ними кров и еду. Только благодаря этому они выжили, а сейчас их дети стали частью казахстанского народа. В память об этом в Казахстане отмечают День благодарности. Представители разных этносов вспоминают историю, события прошлого, проявления понимания и поддержки. Вот это яркий пример толерантности, достойный подражания.

Лейла Таривердиева